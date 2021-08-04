В Петербурге задержали зампредседателя колхоза по делу о гибели моряков судна "Онега"

В Петербурге задержали зампредседателя рыболовецкого колхоза имени Калинина по делу, связанному с крушением судна "Онега", сообщили Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Мужчину подозревают в нарушении ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По версии следствия, в декабре 2020 года капитан судна "Онега", которое принадлежало колхозу, сообщил подозреваемому о сложной погодно-климатической обстановке в акватории Баренцева моря и постоянном обледенении.

Однако, считают в СК, задержанный в нарушение требований должностной инструкции не принял решение о запрете промысла, не дал распоряжение капитану на его прекращение и уход в убежище, что, в том числе, повлекло наступление трагических последствий. При этом, подчеркнули в СК, зампредседателя по эксплуатации флота ранее долго работал на различных должностях плавательного состава и имел значительный опыт.

Судно "Онега" затонуло неподалеку от архипелага Новая Земля утром 28 декабря 2020 года. Из 19 находившихся на борту моряков удалось спасти лишь двоих, остальных не нашли. Причиной крушения считается обледенение в условиях шторма. СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта).