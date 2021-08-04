Избирком в Петербурге зарегистрировал дочку спикера ЗакСа Макарова кандидатом в депутаты

Территориальная избирательная комиссия №18 на заседании 4 августа зарегистрировала самовыдвиженку Марину Лыбаневу в качестве кандидата в депутаты Заксобрания по округу №3, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Лыбанева — дочь спикера городского парламента и главы реготделения "Единой России" Вячеслава Макарова.

Член ТИК Виталий Дятлов сообщил, что никаких нареканий документы Лыбаневой не вызвали. Член избиркома Динар Идрисов отметил, что самовыдвиженка во время сбора подписей избирателей в поддержку своего выдвижения продолжала работать заместителем главы администрации Петроградского района и, по его информации, временно замещает руководителя администрации. Она могла использовать административный ресурс для получения автографов, считает Идрисов: он заявил, что сборщики подписей якобы не были замечены на улицах Петроградского района. Дятлов на это ответил, что нарушений при сборе подписей не было обнаружено.

Сама самовыдвиженка коротко пояснила, что исполняла свои должностные обязанности, и в отпуск она должна уйти только после регистрации кандидатом. Идрисов поинтересовался, проверяли ли сборщиков подписи на причастность к муниципальным образованиям, бюджетным учреждениям и предприятиям Петроградского района. Дятлов заявил, что никаких нарушений не установлено — о чем именно идёт речь, он не уточнил.

Сама Лыбанева рассказала, что сбор подписей прошёл легко. Причина - в ее долгой работе в районе, считает самовыдвиженка.

— Потому что, действительно, я в районе работаю очень долгое время. Меня знают жители нашего района, и я постоянно сталкивалась и на мероприятиях, и на встречах личных… Для меня это было очень приятно. Самое главное — я им очень благодарна за то, что они поддержали меня, — сказала Лыбанева.

Она пояснила, что сборщики подписей в ее поддержку стояли в определенных для этого местах. На вопросы о том, почему их никто не видел и действительно ли был задействован административный ресурс, Лыбанева журналистам не ответила. Остальные вопросы задать самовыдвиженке не удалось: она ушла от представителей СМИ.

Напомним, ранее территориальный избирком аннулировал выдвижение по округу №3 экс-главы Штаба Навального (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) в Петербурге Ирины Фатьяновой. Она направила жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, но та большинством голосов оставила решение ТИК в силе. Фатьянова намерена подать жалобу в Центризбирком.

Также ТИК №18 отказал в регистрации представительнице "Яблока" и правозащитнице Ксении Михайловой: она якобы не предоставила данные о доходах несовершеннолетнего ребёнка. Михайлова утверждает, что подала все необходимые документы. Правозащитница 2 августа пыталась снова подать документы на выдвижение, но безуспешно.

София Саттарова / фото: Константин Леньков