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Новости 10:57

Памфилова: Обязательное голосование в РФ бесперспективно из-за внутренней свободы россиян

фото ЗакС политика Памфилова: Обязательное голосование в РФ бесперспективно из-за внутренней свободы россиян

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью РИА "Новости" заявила, что обязательное голосование на выборах в России едва ли приживется из-за того, что у россиян развито чувство внутренней свободы.

Участие в выборах в некоторых странах обязательно, но, по мнению Памфиловой, в России такое невозможно.

"У нас очень развито чувство внутренней свободы, свободы воли, и всякого рода принуждение дает прямо противоположный эффект. Люди наши очень умные, находчивые, и чем больше на них давят, чем больше их пытаются к чему-либо принудить, тем больше способов они находят, чтобы выскользнуть из-под ярма принуждения. Поэтому я полагаю, что в России это бесперспективно", — считает глава ЦИК.

По словам Памфиловой, чувство ответственности и обязанности приходит вместе со зрелостью общества. Она считает, что чем больше у людей возникает убежденности, что от них многое зависит, тем больше желание участвовать в жизни своего поселка, своего города, региона, страны, в формировании системы управления.

С 17 по 19 сентября в России пройдет голосование на выборах в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые другие региональные парламенты. 

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