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Новости 12:22

Из "Метростроя" уволился заместитель гендиректора Старков

фото ЗакС политика Из "Метростроя" уволился заместитель гендиректора Старков

Заместитель генерального директора и главный инженер "Метростроя" Алексей Старков покинул свою должность, сообщается на сайте компании. Организация отмечает, что Старков написал заявление об увольнении. 

"Руководство ОАО "Метрострой" благодарит его за многолетний и добросовестный труд и желает ему удачи на новом рабочем месте", - заявили в компании.

Ранее СМИ писали, что Старков может занять пост гендиректора "Метростроя" вместо Ивана Каргина. В начале недели председатель совета директоров компании Александр Герман уведомил Каргина о временном отстранении от работы, но гендиректор отказался оставлять свой пост. Он заявил, что оснований для этого нет. 

София Саттарова

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