В Выборге задержали подозреваемых в избиении зампрокурора в кафе

В Выборге задержали двух человек по подозрению в нападении на зампрокурора Выборгского района Ленобласти, сообщили в региональном СК РФ.

По словам представителей СК, 3 августа зампрокурора прибыла в кафе "Папарацци" на улице Дмитрова в Выборге. Ее визит был связан с проверкой по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Напавшие, указали в СК, избили женщину руками и ногами, причинив ей боль.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.