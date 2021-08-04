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В Выборге задержали подозреваемых в избиении зампрокурора в кафе

фото ЗакС политика В Выборге задержали подозреваемых в избиении зампрокурора в кафе

В Выборге задержали двух человек по подозрению в нападении на зампрокурора Выборгского района Ленобласти, сообщили в региональном СК РФ.

По словам представителей СК, 3 августа зампрокурора прибыла в кафе "Папарацци" на улице Дмитрова в Выборге. Ее визит был связан с проверкой по факту невыплаты зарплаты сотрудникам. Напавшие, указали в СК, избили женщину руками и ногами, причинив ей боль. 

Дело возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных.

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