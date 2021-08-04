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"Левада": Почти половина россиян поддержала идею установить памятник Сталину

фото ЗакС политика "Левада": Почти половина россиян поддержала идею установить памятник Сталину

Почти половина россиян положительно отнеслись к идее установить памятник Иосифу Сталину, это число выросло с годами, следует из опроса "Левада-центра"*. В 2010 году этот показатель был на уровне 25%.

Лучше всего к идее отнеслись люди старшего поколения и респонденты 18 - 24 лет: за установку высказались 52% и 50% респондентов соответственно. Менее других поддержали идею россияне 25 - 39 лет: 45% из них высказались против.

Негативнее к установке памятника Сталину отнеслись люди с высшим образованием: среди них поддержали 44% опрошенных, среди респондентов с образованием ниже среднего - 59%. Также оказалось, что опрошенные с не лучшим материальным положением скорее поддержат установку (56%), чем люди с хорошим положением (47%).

За создание музейного комплекса "Сталин-центр" проголосовали порядка 60% опрошенных. 30% выступили против. Напомним, идею создать такой центр в Нижегородской области выдвигала КПРФ в апреле.

"Левада-центр" включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории РФ

фото: pixabay.com

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