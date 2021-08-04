ФСИН требует перевести главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву в СИЗО

ФСИН требует изменить меру пресечения главе профсоюза "Альянс врачей"* Анастасии Васильевой с запрета определенных действий на арест, сообщил адвокат Дмитрий Джулай в Twitter.

По словам Джулая, причиной стало то, что Васильева "опаздывала домой несколько раз на 3-10 минут".

"Посмеялся даже судья. О двух несовершеннолетних детях Анастасии, видимо, майор Алферов будет заботиться сам", - отметил адвокат.

Пока Васильевой запрещены определенные действия по "санитарному делу". Ее, как и других фигурантов, обвиняют в подстрекательстве к нарушению ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Дело возбудили после после митинга в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января: по версии следствия, на нем присутствовали люди, зараженные коронавирусом.

Кроме Васильевой, фигурантами дела стали активисты и политики, среди которых, кроме Соболь, - Кира Ярмыш, Люся Штейн, Олег Навальный. Накануне Преображенский суд Москвы вынес первый приговор, назначив Любовь Соболь полтора года ограничения свободы.



*"Альянс врачей" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов в РФ