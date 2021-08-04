           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:26

ФСИН требует перевести главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву в СИЗО

фото ЗакС политика ФСИН требует перевести главу "Альянса врачей" Анастасию Васильеву в СИЗО

ФСИН требует изменить меру пресечения главе профсоюза "Альянс врачей"* Анастасии Васильевой с запрета определенных действий на арест, сообщил адвокат Дмитрий Джулай в Twitter.

По словам Джулая, причиной стало то, что Васильева "опаздывала домой несколько раз на 3-10 минут".

"Посмеялся даже судья. О двух несовершеннолетних детях Анастасии, видимо, майор Алферов будет заботиться сам", - отметил адвокат. 

Пока Васильевой запрещены определенные действия по "санитарному делу". Ее, как и других фигурантов, обвиняют в подстрекательстве к нарушению ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Дело возбудили после после митинга в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января: по версии следствия, на нем присутствовали люди, зараженные коронавирусом. 

Кроме Васильевой, фигурантами дела стали активисты и политики, среди которых, кроме Соболь, - Кира Ярмыш, Люся Штейн, Олег Навальный. Накануне Преображенский суд Москвы вынес первый приговор, назначив Любовь Соболь полтора года ограничения свободы.

*"Альянс врачей" внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов в РФ

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости4 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru