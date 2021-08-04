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Новости 14:25

Арбитраж отклонил иск Google к РКН об удалении призывов к митингам в YouTube

фото ЗакС политика Арбитраж отклонил иск Google к РКН об удалении призывов к митингам в YouTube

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Google LLC к Роскомнадзору, в котором компания оспорила требования о блокировке роликов на YouTube с призывами к участию в несогласованных акциях, передает "Интерфакс".

В иске, поданном 23 апреля, Google оспорил требование РКН заблокировать 12 подобных роликов. В регуляторе напомнили, что требовали ограничить доступ к этим видео на основании требования Генпрокуратуры, которая усмотрела в них "призывы несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года". Это первый раз, когда Google подала иск к РКН, до этого компания выступала лишь в качестве ответчика или третьего лица.

РКН в мае отчитывался, что направил в Google более 26 тысяч требований об удалении материалов. Из-за того, что не все требования были выполнены, регулятор составил на компанию 11 протоколов, сумма штрафов составила 6 млн рублей.

 

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