Более 97% обитателей петербургских соцучреждений привили от коронавируса

Подавляющее большинство петербуржцев, проживающих в интернатах для пожилых и инвалидов, получили прививку от коронавируса, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

"По данным Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, прививку сделали 5 267 человек, проживающих в интернатах для пожилых людей и инвалидов, ПНИ и других социальных учреждениях - это 97,3% от всех имеющих показания к вакцинации", - гласит сообщение.

В свою очередь, большинство от этого числа, 4961 человек успел получить два необходимых укола. Обитателей соцучреждений обслуживают мобильные бригады, которых в городе насчитывается 39. Перед прививкой ее получателей проверяют на наличие медицинскиих противопоказаний. Кроме того, отмечается, что в учреждениях повысили уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, что свело к минимуму риск проникновения на их территорию опасной инфекции.