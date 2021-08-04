           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:12

Более 97% обитателей петербургских соцучреждений привили от коронавируса

фото ЗакС политика Более 97% обитателей петербургских соцучреждений привили от коронавируса

Подавляющее большинство петербуржцев, проживающих в интернатах для пожилых и инвалидов, получили прививку от коронавируса, передает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

"По данным Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, прививку сделали 5 267 человек, проживающих в интернатах для пожилых людей и инвалидов, ПНИ и других социальных учреждениях - это 97,3% от всех имеющих показания к вакцинации", - гласит сообщение.

В свою очередь, большинство от этого числа, 4961 человек успел получить два необходимых укола. Обитателей соцучреждений обслуживают мобильные бригады, которых в городе насчитывается 39. Перед прививкой ее получателей проверяют на наличие медицинскиих противопоказаний. Кроме того, отмечается, что в учреждениях повысили уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, что свело к минимуму риск проникновения на их территорию опасной инфекции.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Эргашев Олег Николаевич

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости4 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru