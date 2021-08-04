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Избирком отказал в регистрации в депутаты ЗакСа "яблочнице" Дюве

фото ЗакС политика Избирком отказал в регистрации в депутаты ЗакСа "яблочнице" Дюве

Территориальная избирательная комиссия №15 в Кронштадтском районе 4 августа отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга представительнице "Яблока" Любови Дюве, следует из решения избиркома. Она шла на выборы по округу №10. Также Дюве является депутатом муниципального образования "Поселок Парголово".

В документе ТИК указано, что "яблочница" якобы не предоставила документ о своем месте работы, подтверждение о статусе депутата и документ о том, что партия согласовала ее выдвижение. Дюве подала решение "Яблока" о своем выдвижении, а не согласование, утверждается в решении избиркома. Эти бумаги Дюве позже принесла в комиссию, сказано в решении. Там же написано, что решение комитета партии о согласовании кандидатур якобы оформлено неверно, а документ о статусе кандидата надо было предоставить единовременно с первым комплектом бумаг.

Ранее избирательные комиссии других округов в ЗакС отказали трем кандидатам от "Яблока" в регистрации: Ксении Михайловой (округ №3), Николаю Громову (округ №11) и Илье Сиялову (округ №8). Последнему избирком заявил, что "яблочник" не указал в документах несовершеннолетнюю дочь - Сиялов утверждает, что ее не существует

София Саттарова

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