Суд отклонил апелляцию на продление ареста Пивоварову

Суд в Краснодаре на закрытом заседании оставил в силе продление петербургскому оппозиционеру Андрею Пивоварову срок нахождения под стражей до 29 октября, о чем сообщил Telegram-канал "Свободу Пивоварову".

"Следствие пытается доказать, что я участвую в деятельности нежелательной в России организации. Незачем останавливаться на том, что само по себе это обвинение и эта статья абсурдны. Они придуманы для того, чтобы судить людей за их взгляды, а судить людей за взгляды — это и есть фашизм", - произнес подследственный, выступая по видеосвязи.

По его словам, нежелательно в России "совсем другое": коррупция, ведение войн и преследование политических соперников.

Напомним, что политика, экс-директора "Открытки", преследуют по статье 284.1 (сотрудничество с нежелательной организацией) за прошлогодний пост в социальной сети, который, по утверждению Пивоварова, он не публиковал. Задержание произошло в Пулково: в конце мая силовики сняли оппозиционера с самолета. "Яблоко" выдвинуло его кандидатом в Госдуму по территориальному списку от Краснодара.