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В Петербурге появится Академия джаза под руководством Игоря Бутмана

фото ЗакС политика В Петербурге появится Академия джаза под руководством Игоря Бутмана

Петербургский губернатор Александр Беглов провел встречу с известным музыкантом, народным артистом РФ Игорем Бутманом, на которой было объявлено о грядущем создании в городе Академии джаза. Ориентировочное название нового культурного учреждения - "Академия джаза и популярной музыки под кураторством Игоря Бутмана", а существовать оно будет на базе музыкального училища имени Мусоргского, которое сам музыкант заканчивал в советское время. Академию планируют разместить в здании нового корпуса на Боровой улице, в котором в настоящее время ведутся строительно-ремонтные работы. Ожидается, что полноценная работа академии сможет начаться в 2023 году.

"В Петербурге особое отношение к джазу. Это единственный город, в котором есть государственная джазовая филармония, а теперь появится и Академия. Рад что ее будет курировать Игорь Бутман, который благодаря своему таланту давно стал "человеком мира", но для нас остаётся ленинградцем-петербуржцем", - приводит цитаты Беглова пресс-служба петербургского правительства.

Бутман, раз за разом становящийся доверенным лицом президента Владимира Путина на выборах, регулярно проводит в Петербурге фестиваль "Триумф джаза".

фото: пресс-служба Смольного

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