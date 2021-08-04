Депутаты Мосгордумы провели серию пикетов в поддержку Грудинина

Депутаты-коммунисты из Мосгордумы вместе с лидером фракции эсеров Магомедом Яндиевым 4 августа выстроились перед входом в здание своего парламента, держа в руках плакаты в поддержку директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, которого ЦИК снял с выборов в Госдуму. "Трясите Дерипаску, а не Грудинина", "Павел Николаевич, народ за вас", "Нет политическим репрессиям" - было написано на плакатах. Как пишут "Открытые медиа", впервые такой формат уличной акции в столице с момента введения коронавирусных ограничений не привел к задержаниям. При этом участники акции даже не пытались согласовать ее с чиновниками. Постояв у стен своего места работа, политики записали видеообращения и пошли протестовать ко зданию федерального парламента.

"Каждый из депутатов простоял полчаса, мы старались соблюсти все формальности, стояли по очереди, никого рядом с другими пикетами не было. К нам приехало две машины полиции, проверили наши документы и переписали, но препятствовать не стали", - рассказал депутат МГД Леонид Зюганов.

По его словам, акция касалась не только Грудинина, но и всех, кого преследуют или снимают с выборов по политическим мотивам.

Напомним, что формальной причиной исключения экс-кандидата в президенты из федерального списка КПРФ стал незадекларированный офшор в Белизе, на который Центризбиркому пожаловалась его бывшая супруга. Его существование Грудинин отрицает. Коммунисты обжалуют решение избиркома в Верховном суде.

фото: duma.mos.ru