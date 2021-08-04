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Новости 18:49

Певица Татьяна Буланова получила статус зарегистрированного кандидата в Госдуму

фото ЗакС политика Певица Татьяна Буланова получила статус зарегистрированного кандидата в Госдуму

Члены ТИК №8 4 августа приняли решение о регистрации пятерых претендентов на мандат в Государственной думе по 212-му избирательному округу. Решения о регистрации опубликованы на сайте избирательной комиссии.

Статус зарегистрированных кандидатов получили певица Татьяна Буланова ("Родина"), Андрей Палевич ("Яблоко"), Галина Савельева (РПСС), действующий депутат ЗакСа Александр Тетердинко ("Единая Россия") и Олеся Уткина ("Зеленые").  

На данный момент ТИК №8 зарегистрировал уже 14 кандидатов в Госдуму. Рассмотрение вопроса о регистрации еще двоих кандидатов пройдет на следующей неделе. Это Татьяна Иванова ("Коммунисты России") и Андрей Цыганов ("Российский общенародный союз"). 

Всего по Западному одномандатному избирательному округу выдвинулось 16 кандидатов. Сейчас в Государственной думе этот округ представляет единоросс Сергей Вострецов. На внутрипартийном голосовании "Единой России" Вострецов уступил главе фракции в петербургском парламенте Александру Тетердинко. За Вострецова проголосовало всего 1621 человек, что в 12 раз меньше, чем за Тетердинко. 

Константин Леньков

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