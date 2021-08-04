Решение о признании ФБК* экстремистской организацией вступило в законную силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции согласился с июньским решением Мосгорсуда о признании оппозиционных организаций, связанных с именем Алексея Навального, экстремистскими организациями, отклонив апелляцию. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, (ФБК*) и штабах Навального*. Тем самым решение суда вступило в законную силу, передает РИА "Новости". Заседание прошло в закрытом режиме.

"Итак, теперь официально: борьба с коррупцией — это экстремизм. Участие в выборах — это экстремизм. Попытки создать политическую партию — это экстремизм. Мирные митинги — это экстремизм. Что это официально признание изменило? Ничего", - прокомментировал судебное решение в своем Telegram-канале ближайший соратник Алексея Навального, Леонид Волков.

Волков заверил аудиторию, что команда находящегося в колонии Навального в том или ином виде продолжит свою деятельность.

Напомним, Генпрокуратура считает, что "под прикрытием либеральных лозунгов" структуры Навального дестабилизируют политическую обстановку в стране, якобы занимаясь подготовкой "цветной революции". Ранее адвокат ФБК* Иван Павлов выразил готовность добиваться справедливости вплоть до подачи иска в Европейский суд по правам человека.