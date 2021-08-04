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Петербург принял самую крупную в своей истории партию вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Петербург принял самую крупную в своей истории партию вакцины от коронавируса

Самая объемная с начала пандемии поставка вакцины от коронавируса прибыла в Петербург: в город привезли 137,4 тысячи комплектов "Спутника V", сообщает пресс-служба Смольного. В каждой ампуле - по две дозы, необходимых для полной иммунизации.

"В Петербурге сформирован основательный запас разных видов вакцины. Каждый желающий может записаться на прививку в удобном для себя месте и в подходящее время. Позаботьтесь о себе и своих близких к сезону возвращения из летних отпусков и началу нового учебного года", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

В этот же день, 4 августа, начал работу шатер для вакцинации от коронавируса, установленный в Василеостровском районе, возле станции метро "Приморская". Для прививки здесь не требуется предварительная запись. Шатер, работающий по будним дням, сможет принимать до 50 человек в день.

На сегодняшний день как минимум одну инъекцию сделали себе 1 342952 петербуржца, из них 1 032386 человек полностью прошли процедуру вакцинации.

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