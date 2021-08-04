Мурманскую активистку Грудину сняли с выборов в городской совет

Мурманская сторонница оппозиционера Алексея Навального, Виолетта Грудина, сообщила в своем Telegram-канале о том, что избирком отказал ей в участии в выборах в городской совет Мурманска. Характерно, что в последний момент ей сообщили, что заседание, посвященное ее выдвижению, отложено на час.

Грудина связывает это с тем, что ТИК дожидался вынесения решения апелляционного суда в Москве по структурам Алексея Навального. В результате, сразу после того, как решение о признании ФБК* и штабов Навального* экстремистскими организациями вступило в законную силу, активистку сняли с выборов под предлогом ее причастности к деятельности "навальнистов".

Ранее Грудину принудительно госпитализировали в инфекционную больницу, несмотря на отрицательный тест на коронавирус.

фото: Грудина напишет / Telegram