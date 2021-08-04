ОБСЕ не пошлет наблюдателей на российские выборы из-за "коронавирусных" требований РФ

Сентябрьские выборы в российскую Государственную думу пройдут без участия наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), о чем говорится на сайте этой организации. Виной тому - требования российских властей, которые объясняются соображениями санитарно-эпидемиологической безопасности.

"Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения (на выборах), имеет важное значение... Настойчивые требования российских властей ограничить число наблюдателей, которых мы могли бы направить... к сожалению, сделали сегодняшний шаг неизбежным", - говорится в заявлении директора бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Маттео Мекаччи.

В заявлении указывается, что организация хотела направить в РФ делегацию из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, тогда как официальные представители России потребовали сокращения численности этих групп до 50 и 10 человек соответственно. Мекаччи выразил сожаление по поводу случившегося. В свою очередь, президент ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт напомнила, что за различными российскими выборами делегация его коллег неизменно наблюдала начиная с 1993 года. По мысли женщины, максимально допущенное наблюдателей до выборов 2021 года обессмыслит их работу, поскольку в таком составе ее невозможно будет провести с должной тщательностью.