Заседание совета МО "Смольнинское" сорвалось из-за дымовой шашки

Вечером 4 августа у входа в здание муниципального совета МО "Смольнинское" загорелась дымовая шашка. В 19:00 там планировалось заседание совета. Для депутатов это обернулось временным нарушением слуха, сообщила ЗАКС.Ру мундеп Диана Серая.

Серая рассказала, что депутаты, как обычно, собрались возле здания совета около 19:00 в ожидании заседания. Через несколько минут из-под решетки ливневой канализации повалил дым красного цвета. Еще через несколько минут послышался громкий хлопок.

— Видимо, кто-то наступил на люк и задымилась красная дымовая шашка. Мы подумали, что это шутка, у нас так бывает. После того, как дым развеялся, мы встали на крыльцо. В этот момент произошёл очень громкий хлопок. Там даже огонь был. У [депутата Елены] Мишкинис на минуту пропал слух. У меня заложило уши, — рассказывает Серая.

Происшествие было зафиксировано на видео.

Кто именно оставил в том месте дымовую шашку - неизвестно, но депутаты намерены изучить записи с видеокамер. Сейчас на месте сотрудниками полиции проводятся следственно-оперативные мероприятия. Депутаты в это время дают показания о произошедшем в 76-м отделе полиции.

Глава МО Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что занимается изучением этого инцидента. Сам Ранков в это время находился в другом месте и не знал о предстоящем заседании совета.

— Пусть полиция принимает меры. В данный момент полной картиной я не обладаю. Собираю информацию, — рассказал Ранков, выразив обеспокоенность случившимся.

Напомним, 10 августа Смольнинский районный суд рассмотрит иск прокуратуры с требованием распустить совет депутатов МО "Смольнинское" из-за того, что он на протяжении нескольких месяцев не проводил заседаний совета. Ранее с подобным иском в суд обращался глава округа Григорий Ранков.

Константин Леньков /фото Дианы Серой