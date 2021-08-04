Вишневский остался со списком

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Избирком отказался регистрировать депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского как кандидата в состав нового созыва парламента по 2-му округу. Вишневский назвал решение комиссии незаконным и выразил уверенность в том, что оспорит его. Это препятствие на пути к мандату депутата по округу уже не первое: против "яблочника" выдвинулись его тезки и направлялись требования снять его с выборов. Впрочем, "яблочник" все равно остается кандидатом в ЗакС по списку партии.

Бюрократические игры

Территориальная избирательная комиссия №30 на заседании 4 августа большинством голосов отказала в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга Борису Вишневскому. Его по округу №2 выдвинула партия "Яблоко", которую он и сейчас представляет в городском парламенте.

На заседании глава ТИК №30 Владимир Соколов зачитал проект решения комиссии. Из него следует, что Вишневский якобы сдал неправильно оформленные решение партии о своем выдвижении и согласование партии о его выдвижении. В первом документе помимо всего прочего должно быть указано количество постоянно действующих членов коллегиального органа "Яблока", заявил Соколов. Вишневский в ответ обратил внимание членов комиссии, что его выдвинул съезд партии - количество присутствующих на нем людей указано. Коллегиальный постоянно действующий орган партии его не выдвигал - поэтому число его членов не указано, заявил "яблочник".

Соколов с ним не согласился. Он заявил, что в законе написано: надо указать количество людей из постоянно действующего коллегиального органа. Депутат не согласился с таким трактованием закона. По его словам, писать надо про одно или другое.

- Понятно, что, если в данном случае кандидата выдвигает съезд, а не коллегиальный руководящий орган, то и указывать нужно только число делегатов съезда, а не число присутствующих членов органа, который не принимал решения и специально не собирался, - заявил Вишневский.

Второй документ не понравился главе ТИК даже внешне. По его признанию, это просто "плохой документ": все листы не заверены, просто скреплены степлером. Правда такие требование к бумагам о согласовании кандидата партией в законе не прописаны, согласился Соколов. Ряд членов комиссии и Вишневский пытались добиться от него объяснения, в каком моменте документ не соответствует закону. Депутат процитировал законодательство, о якобы нарушении которого его уведомил ТИК. Из него следует, что кандидат должен подать в избирком согласование органом партии выдвижения этого кандидата по одномандатному округу - форма бумаги не прописана.

После третьего вопроса Вишневского, в чем именно бумага не отвечает требованиям закона, Соколов заявил: в части правильного наименования одномандатного округа. Депутат на это возразил, что из документа определенно ясно, по какому округу согласовали его выдвижение. Парламентарий сообщил, что для всех кандидатов "Яблока" по одномандатным округам Петербурга подготовили одинаковый документ и продемонстрировал один из них.

Озаглавлена бумага "О согласовании кандидатур кандидатов партии на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в 2021 году". Ниже сказано, что речь идет о кандидатах по одномандатным округам в городской парламент 7-го созыва и ссылка на приложение. В нем уже перечисляются округа и ФИО кандидатов. В частности: "Округ № 2 - Вишневский Борис Лазаревич".

"Яблочник" отметил, что название округа указано сокращенно. Но из документа все равно ясно, какая именно территория имеется в виду, считает Вишневский. По его словам, у почти всех остальных избиркомов, отвечающих за выборы по округам ЗакСа, вопросов не возникло - все поняли, о чем идет речь.

Председатель ТИК Соколов на это не ответил. Подводя итог долгой дискуссии, он не стал подкреплять свои слова цитатами из законов, но несколько раз уточнил, что говорит о своем личном мнении:

- В решении о выдвижении не хватает одного пункта, на мой взгляд. А в решении о согласовании у нас кандидат, на мой взгляд и на взгляд членов комиссии, если они проголосуют за это решение, у вас отсутствует согласование выдвижения кандидата в депутаты Вишневского Бориса Лазаревича по соответствующему избирательному округу. Все, - сказал Соколов.

Его мнение поддержали девять членов избирательной комиссии. Против отказа в регистрации проголосовали только четыре человека.

Вишневский считает, что это решение незаконно. Он заявил журналистам, что планирует обжаловать его:

- Есть разные варианты. Я думаю, что скорее всего, это такое предположение, мы сперва это обжалуем в городскую избирательную комиссию, а потом в суде, если не добьемся там успеха. Но возможны и иные варианты.

Помимо округа "Яблоко" выдвинуло Вишневского в ЗакС Петербурга по общегородскому списку - он идет первым номером. Этот список уже зарегистрирован Санкт-Петербургской избирательной комиссией. То есть выдвижение по округу - не единственный шанс Вишневского сохранить депутатский мандат. Но участие в выборах по округу - принципиально, заявил Вишневский в ответ на вопрос ЗАКС.Ру. По его словам, он родился на этой территории и последние 10 лет больше всего работает как депутат именно здесь - в округе его знает большое число жителей.

- У меня все шансы есть выиграть эти выборы по округу и получить для партии дополнительный мандат. Я лично думаю, что, конечно, цель тех, кто снимает меня с выборов, в том, чтобы лишить нас этого дополнительного мандата, - сказал Вишневский.

Он расценивает отказ в регистрации его как кандидата как политическое решение. Видимо, другие способы уже не помогают, отметил парламентарий.

Двойники и жалобщики

Вишневский традиционно выдвигается на выборы в Центральном районе: в городской парламент - округ №2, в Государственную Думу - округ №216. Перед тем, как отвечающие за выборы на этих территориях избиркомы должны были зарегистрировать представителя "яблочников", в комиссии поступили обращения с просьбой отказать в регистрации Вишневскому. В территориальную избирательную комиссию №16 (округ №2 ЗакСа) письмо направил выдвиженец в депутаты от "Зелёной альтернативы" Алексей Терехов, а в ТИК №30 (округ №216 Госдумы) тезка "яблочника" от партии "Зеленые" Борис Вишневский.

Последний подал документы и на выборы в петербургский парламент по округу Центрального района, но уже как самовыдвиженец. Конкуренцию ему составил еще один самовыдвиженец Борис Вишневский.

У всех троих потенциальных кандидатов Вишневских отличаются только отчества: у представителя "Яблока" - Лазаревич, у двух самовыдвиженцев - Иванович и Геннадиевич. Геннадиевича до недавнего времени звали Алексей Шмелев, а Ивановича - Виктор Быков. Первый работает в компании "Европроект Групп" и в политике до этого замечен не был. Экс-Быков - давний соратник вице-спикера ЗакСа и главы "Единой России" в Центральном районе Сергея Соловьева, который идет в Госдуму по округу №216. В ТИК №16 ЗАКС.Ру подтвердили, что новоявленный Вишневский Борис Иванович ранее носил имя Быкова Виктора Ивановича - он предоставил соответствующую справку.

И Терехов, и экс-Быков написали идентичные обращения в избиркомы, уверяет Вишневский от "Яблока". По его словам, причиной для отказа ему в регистрации конкуренты называют якобы причастность депутата к деятельности экстремистских организаций. Основанием для таких мыслей послужили записи "яблочника" в социальных сетях о том, как он помогал задержанным на протестных акциях зимой 2021 года.

В разных городах России, в том числе в Петербурге, 23 и 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные акции в поддержку политика Алексея Навального. Их организовывали ФБК* и штабы оппозиционера*. Мосгорсуд признал организации Навального экстремистскими. По новому законодательству, причастные к деятельности террористических и экстремистских организаций и поддерживающие их не могут избираться куда-либо. Основанием в отказе избираться должно служить судебное решение, сказано в законе.

На зимних протестах в общей сложности задержали около 2 тысяч человек. По информации правозащитников и самих активистов, некоторых людей долго держали в автозаках, к некоторым не пускали защитников. Депутат Вишневский практически после каждой протестной акции в городе посещает отделы для восстановления прав задержанных - так он поступал и после зимних акций. Сам он в разговоре с ЗАКС.Ру признавался, что не может что-то приказать полицейским - например, отпустить всех задержанных. Но может потребовать предоставить данные о числе доставленных с акции людей, выяснить время их содержания в отделе и передать воду с едой.





- Мне хотя бы удается получить информацию и дать полиции понять, что кто-то за этим следит, что может быть огласка, что я сейчас об этом всем напишу и журналисты будут об этом знать. Это первое. А второе – для задержанных очень важно [знать], что они не одни, что если что-то не так, Вишневский не отстанет и все, что можно, сделает, чтобы с ними получше обращались, - говорил парламентарий.

Помогал Вишневский и задержанным на акциях журналистам 23 января. Депутат отправился в отдел полиции, после чего представителей СМИ отпустили без составления протоколов. О своих поездках и их результатах "яблочник" рассказывал в своих социальных сетях.

Перед заседание ТИК №16 по вопросу его регистрации как кандидата в депутаты Госдумы прошла рабочая группа, где члены комиссии рассматривали обращение Терехова.

- Все члены рабочей группы даже прочли мои посты и сказали, что не усматривают ни малейшей причастности ни к какому экстремизму, - рассказал Вишневский.

Об этом же сказал журналистам член ТИК Дмитрий Наумов:

- Мы на рабочей группе рассмотрели [обращение]. Ни в его обращении, ни из других источников у нас нет информации, что есть решение суда, которое признало причастность Бориса Лазаревича, с одной стороны. С другой стороны, мы отправили запрос в Минюст, но еще не получили ответ. Поэтому у нас нет никаких оснований отказать в регистрации Борису Лазаревичу.

ТИК №16, в отличие от ТИК №30, зарегистрировал Вишневского от "Яблока" как кандидата в депутаты Госдумы по округу №216.

София Саттарова