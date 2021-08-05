Беглов поздравил с двадцатилетием комитет по информатизации и связи

Петербургский губернатор Александр Беглов отправил поздравление бывшим и нынешним сотрудникам комитета по информатизации и связи, которому 5 августа исполняется двадцать лет. По мнению Беглова, за этот срок город очень сильно вырос в том, что касается IT-технологий, и не в последнюю очередь благодаря профильным чиновникам.

"В нашем городе работают передовые компании, на высоком уровне ведется подготовка кадров для этой важнейшей отрасли. С каждым годом увеличивается количество государственных услуг, которые предоставляются в электронном виде. Сегодня уже около 70% заявлений от жителей подаются в онлайн режиме", - подвел губернатор промежуточные итоги.

По его оценке, все больше цифровых инноваций наблюдается в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и на транспорте. Именно сотрудники комитета, считает автор поздравления, сыграли решающую роль при переводе школьного образования на дистанционный режим в разгар пандемии коронавируса. Напомнил глава города и о десятках тысяч камер, установленных в общественных местах.

"Вы помогаете делать наш город умным, безопасным, комфортным. Благодарю всех вас за плодотворный труд на благо Петербурга и его жителей", - заключил Беглов.