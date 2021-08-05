В Белоруссии Ходорковского назвали организатором "бело-красно-белых" протестов

Накануне, 4 августа, в эфире государственного белорусского телеканала СТВ вышла первая серия документального фильма "2020", в котором утверждается, будто бы российский политэмигрант и общественный деятель Михаил Ходорковский инициировал и спонсировал масштабные протесты, прокатившиеся по стране прошлыми летом и осенью. Вместе с тем, показанный в фильме глава КГБ Иван Тертель выступил с заявлением о том, что инспирировали демонстрации все же США. Ни первое, ни первое утверждение не подкрепляются никакими доказательствами.

Кроме того, как сообщил опальный белорусский политолог Дмитрий Болкунец в своем Telegram-канале, в эфире того же телеканала прозвучали обвинения в адрес российских СМИ - "Эха Москвы" и "Дождя", которые якобы добивались смещения с должности Александра Лукашенко. Вместе с обвинением прозвучал призыв к российским властям закрыть эти медиа.

Напомним, что почти ровно год назад, 9 августа, Лукашенко вновь, в шестой раз, объявили победителем президентских выборов, что вызвало бурю недовольства и рекордные по своей численности демонстрации. Период митингов впоследствии сменился периодом реакции: властям удалось силой подавить народные волнения.