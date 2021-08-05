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Новости 10:40

Партия роста предложила перенести думские выборы при ухудшении эпидситуации

фото ЗакС политика Партия роста предложила перенести думские выборы при ухудшении эпидситуации

Партия роста 5 августа подписала разработанное единороссами межпартийное соглашение о безопасных выборах, передает РИА "Новости". Соглашение предусматривает сведение к минимуму массовые предвыборные мероприятия, обеспечение всех участников кампании средств индивидуальной защиты и вакцинацию от коронавируса. В ходе подписания документа прозвучала инициатива о переносе выборов при необходимости.

"Если будет ухудшение ситуации (с пандемией) продолжаться, то к сентябрю ситуация станет еще более тяжёлой, мы предлагаем рассмотреть как вариант возможность переноса выборов с сентября месяца на декабрь, своё мнение мы изложили в письме, которое направляем в ЦИК и просим ЦИК рассмотреть его", - приводятся слова зампреда политической организации, Сергея Демина.

Сегодня же, 5 августа, к соглашению о безопасных выборах присоединились "Зеленая альтернатива" и Партия пенсионеров. Ранее это сделали ЛДПР,  "Родина", "Зеленые", "Новые люди" и "Гражданская Платформа". Отказались иметь отношение к документу КПРФ и "Справедливая Россия - За правду", за что были раскритикованы секретарем Генсовета единороссов Андреем Турчаком, назвавшим такое поведение безответственным. 

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