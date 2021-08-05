После взрыва у здания совета МО "Смольнинское" нашли устройство с проводами

После вечернего инцидента 4 августа, когда у здания муниципального совета МО "Смольнинское" задымилась шашка и раздался хлопок, рядом со входом обнаружили "фрагмент пиротехнического дымного факела и пластиковый корпус неустановленного устройства с проводами и антеннами". Такую формулировку изложил "Интерфаксу" надежный источник. Подозрительный предмет забрали с собой силовики. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в результате инцидента у собравшихся перед заседанием депутатов на время пропал слух. В тот же вечер им пришлось давать показания в 76-м отделе полиции. Главы МО Григория Ранкова на месте не было, и он признался, что не имеет полной картины произошедшего.

МО "Смольнинское" продолжают сопровождать скандалы: несколько месяцев подряд депутаты не могут собраться в достаточном составе для того, чтобы переизбрать главу, команда которого проиграла на муниципальных выборах 2019 года. На следующей неделе вопрос о роспуске совета будет решаться в суде.