Вице-губернатор Бондаренко зарегистрирован кандидатом на выборы в ЗакС

Члены территориториальной избирательной комиссии №58 на заседании 4 августа приняли решение о регистрации вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко в качестве кандидата на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Он выдвинут "Единой Россией" по 12-му одномандатному избирательному округу.

Ранее вице-губернатор победил на праймериз "Единой России", набрав 6666 голосов.

На этом же заседании была зарегистрирована бывшая депутат МО "Васильевский" Анна Замараева (ЛДПР).

Кроме Бондаренко и Замараевой, по 12-му округу выдвинулось еще пятеро кандидатов: Вадим Кожевников ("Родина"), Александр Новиков ("Справедливая Россия - За правду"), Владимир Плетенный ("Партия Роста"), Александр Редько (КПРФ) и Иван Чихняев ("Яблоко").

Сейчас в петербургском парламенте этот округ представляет бывший единоросс Андрей Анохин. В апреле 2021 года Анохин покинул "Единую Россию" после критики управленческих навыков председателя ЗакСа Вячеслава Макарова. На выборы он идет от Российской партии свободы и справедливости. У некоторых членов ГИК возникли сомнения в подлинности собранных партией подписей.

Константин Леньков