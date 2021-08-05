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Гособвинение запросило для Николая Ляскина ограничение свободы

фото ЗакС политика Гособвинение запросило для Николая Ляскина ограничение свободы

Московский соратник Алексея Навального, Николай Ляскин, заслуживает, по мнению прокурора, двух лет ограничения свободы по так называемому "санитарному делу" о протестах 23 января. О поданном в суд ходатайстве гособвинении сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Сергея Тельнова. В течение срока наказания Ляскину также хотят запретить покидать пределы столицы.

Действующая в настоящее время мера пресечения для "навальниста" предполагает ограничение свободы до конца ноября.

Отметим, что ходатайства прокуратуры в отношении девяти фигурантов санитарного дела, в котором нет пострадавших, различаются между собой. Если для Любови Соболь запрашивали, как и для Ляскина, два года ограничения свободы (в результате она получила полтора), то для Олега Навального накануне запросили один год условного срока. 

Напомним, по версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несанкционированную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

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