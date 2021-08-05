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Выборы 2021

Новости 12:32

Памфилова про ограничение видеотрансляции на выборах: Мы учли элемент нацбезопасности

фото ЗакС политика Памфилова про ограничение видеотрансляции на выборах: Мы учли элемент нацбезопасности

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 5 августа на встрече с субъектовыми комиссиями и партиями в очередной раз объяснила причину ограничения доступа к видеотрансляции с избирательных участков. Глава ЦИК заявила, что помимо всего прочего был учтен "элемент национальной безопасности".

- Что сравнивать с выборами 2012 года? Вспомните, в каких они условиях проходили, в каких сейчас [проходят выборы]. Не только потому что не было пандемии, но, извините, нас не душили санкциями, как сейчас душат, нас не назначали врагом для многих государств, не было таких кибератак, когда бесконечные DDoS-атаки на разного рода системы, как и во всем мире, - добавила Памфилова.

По ее словам, если "пойдет массовое скачивание откуда-то", то система может выйти из строя. Тогда все лишатся возможности наблюдать за выборами, заявила глава ЦИК. 

Напомним, в 2021 году выборы пройдут с 17 по 19 сентября включительно. На большинстве избирательных участков будет организовано круглосуточное наблюдение, но смотреть трансляцию смогут только избирательные комиссии, кандидаты и выдвинувшие их партии. 

Рнаее Памфилова говорила, что на трансляцию для всех в течение трех дней придется потратить много денег. Это не стоит "праздного созерцания" избирателей, считает глава ЦИК. Чем помогает видеонаблюдение и трансляция - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова

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