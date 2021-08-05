           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:23

Обвиняемого в госизмене 80-летнего ученого выписали из петербургской больницы

фото ЗакС политика Обвиняемого в госизмене 80-летнего ученого выписали из петербургской больницы

80-летний исследователь Арктики Валерий Митько, проходящий в качестве обвиняемого по делу о государственной измене, вышел из больницы в Петербурге и теперь нуждается в обследовании, поскольку, возможно, ему требуется операция. Об этом пишет ТАСС со ссылкой н на адвоката Антона Голубева.

Пожилой ученый имеет меру пресечения в виде домашнего ареста, ранее его адвокаты смогли настоять на предоставлении ему права на прогулки ввиду неудовлетворительного состояния здоровья. Характерно, что гособвинение оспаривает это послабление.

О возбужденном в отношении Митько деле стало известно в июне прошлого года, когда его защищал Иван Павлов, сам в настоящее время находящийся под следствием. По версии следствия, преподавая в Китае, россиянин мог передавать зарубежной спецслужбе государственную тайну РФ, связанную с подводными лодками.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru