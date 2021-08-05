Зампред комитета по строительству Петербурга Барановский станет вице-губернатором Ленобласти

Замглавы петербургского комитета по строительству Евгений Барановский назначен исполняющим обязанности вице-губернатора Ленобласти, передает 47news.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко. Барановский будет курироваь сферу строительства и ЖКХ. На новую работу он должен выйти с понедельника, 9 августа.

Издание отмечает, что Барановскому придется быть и. о. до того, как соберется новый состав ЗакСа Ленобласти: депутаты должны согласовать кандидатуру на пост вице-губернатора. Ожидается, что это случится в октябре.

Прежний вице-губернатор, Михаил Москвин, возглавит представительство Ленобласти в Москве.

Барановский в Смольном, в частности, занимался проблемой обманутых дольщиков.