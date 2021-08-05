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Глава Горизбиркома Чечина: Никаких указаний из Смольного мне не поступает

фото ЗакС политика Глава Горизбиркома Чечина: Никаких указаний из Смольного мне не поступает

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 5 августа опровергла своё взаимодействие с администрацией города, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Чечина заявила, что никаких указаний из Смольного не получает. 

- Я абсолютно независимый человек. Никаких команд мне не поступает, - сказала глава ГИК в ответ на вопрос "Эха Москвы" в Петербурге. 

Она напомнила, что ее на должность председателя комиссии предложила Центральная избирательная комиссия. Никаких указаний ни она, ни Горизбирком не получают от администрации города, добавила Чечина.

Наталья Чечина с 1990 по 2014 год работала на разных должностях в администрации Курортного района Петербурга, где в этот период трудился и будущий градоначальник Петербурга Александр Беглов. В январе 2019 года врио губернатора Беглов назначил Чечину главой Курортного района. В ноябре 2020 года ЦИК рекомендовал включить чиновницу в состав Горизбиркома. СМИ тогда писали, что кандидатуру Чечиной лоббировал вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский

София Саттарова

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