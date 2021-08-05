Роскомнадзор счел Facebook и YouTube лидерами по незаконному контенту

Инициативная группа членов Общественной палаты составила антирейтинг соцсетей, которые нарушают российское законодательство, в лидеры поставили Facebook и YouTube, передает "Интерфакс".

Об антирейтинге высказался начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев в ходе презентации.

"В целом, эти данные соответствуют и рейтинг довольно объективный, хотя мы работаем с более, скажем так, широкими категориями, но это, действительно, соответствует действительности", - сказал Зайцев .

Член ОП, директор "безопасного интернета" Екатерина Мизулина выразила надежду, что РКН примет во внимание этот рейтинг. Зайцев заверил ее, что ведомство обращает внимание на такие данные и плотно работает с результатами мониторинга, которые присылают общественные институты.

Следом за Facebook и YouTube в антирейтинге идет Twitter, далее следуют Instagram, "ВКонтакте", TikTok и "Одноклассники". В Facebook нашли 1,9 тысяч постов с экстремистским контентом, на YouTube - 4,4 тысяч. В Twitter - 100, в Instagram - 380. Также в рейтинге есть сведения о актах цензуры в отношении российских СМИ, фейков и призывов к суициду.