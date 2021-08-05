Листовки, сейф-пакеты, трафареты для незрячих: ГИК продолжает закупаться к выборам в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия продолжает закупаться всем необходимым к выборам депутатов в Законодательное собрание. На портале госзакупок было размещено три извещения о проведении электронных аукционов на поставку 4,7 млн листовок, 18,2 тысячи сейф-пакетов и 1991 трафарет для незрячих. с приглашением на выборы депутатов Законодательного собрания. Дороже всего обойдется тираж листовок - 3 млн рублей.

Всего Горизбирком закупит два вида листовок. Это "приглашения принять участие в голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва" и "приглашение для ознакомления со списком избирателей". Оба типа цветных листовок формата А5 планируется напечатать тиражом по 2,3 млн штук. Одну листовку ГИК оценил в 64 копейки. Листовки распространят по 25 окружным комиссиям не позднее 31 августа. Больше всего достанется ТИК №15, расположенному в Кронштадте. Туда поставят 253 тысячи листовок.

Еще 620 тысяч рублей Горизбирком готов выделить на производство сейф-пакетов для хранения бюллетеней во время трехдневного голосования. Всего будет приобретено 18 250 непрозрачных пакетов из полиэтилена. Пакет должен быть пятислойным и иметь усиленные сварные швы. Каждый пакет должен быть оснащен запирающим механизмом из индикаторной ленты и карман для сопроводительных документов. Один пакет оценили в 34 рубля. Их развезут по администрациям районов Петербурга. Отдельно тысячу пакетов доставят в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

Для реализации избирательных прав граждан с нарушением зрения ГИК закупит специальные трафареты, которые помогут проголосовать за нужного кандидата. Изделия обойдутся Горизбиркому в 203 тысячи рублей. За эту сумму планируют приобрести 1991 трафарет - по одному на каждый избирательный участок.

В 2019 году в Петербурге было зарегистрировано 8,8 тысяч инвалидов по зрению.

Ранее комиссия объявила о закупке различной печатной продукции для информирования населения на 702 тысячи рублей. Еще 1,5 млн собираются потратить на трансляцию предвыборных видеороликов в общественном транспорте.

Константин Леньков