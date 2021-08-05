В Петербурге привито 32% членов избиркомов

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 5 августа сообщила, что в городе вакцинировались 32% членов всех избирательных комиссий, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Это данные на 2 августа, уточнила Чечина.

Она отметила, что среди членов комиссии есть переболевшие коронавирусом и те, кто сейчас болеет. Также присутствуют люди с противопоказаниями к вакцинации, добавила глава ГИК.

Напомним, 4 августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что среди членов избиркомов со всей России уже привито 47%. Согласно рекомендации Роспотребнадзора, вакцинироваться желательно всем участникам избирательного процесса.

София Саттарова