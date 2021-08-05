Горизбирком ожидает явку в 40% на выборах в сентябре

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина ожидает явку на выборах в сентябре в районе 40% от общего числа из избирателей. Об этом она сообщила на пресс-конференции 5 августа, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

- Я не предсказательница. Мы можем ориентироваться на предыдущие выборы, надеяться на активность с нашей стороны, на необходимость информирования жителей округа. Я полагаю, до 40% от общего количества избирателей нам бы очень хотелось видеть на избирательных участках, - заявила Чечина.

Напомним, выборы пойдут в течение трёх дней с 17 по 19 сентября включительно. Петербуржцы должны будут определиться со своими представителями в Государственной Думе и Законодательном собрании Петербурга.

Официальная явка на последние выборы в федеральный парламент по всей России составила 47,88%.

София Саттарова