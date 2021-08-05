Мурашко: Ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизируется за счет Москвы и Петербурга

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизируется, прирост пациентов замедляется, передает "Интерфакс".

"На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился", - сказал Мурашко.

По его словам, в основном замедление произошло за счет снижение числа пациентов в Москве, Подмосковье и Петербурге. При этом в других регионах ситуация остается напряженной: среди вызывающих тревогу Мурашко выделил Туву, Коми, Севастополь, Магаданскую, Астраханскую области, Самару и Красноярский край.

По словам Мурашко, под наблюдением в России остаются 915 тысяч человек с диагнозом COVID-19, передают "Известия". 78% из них на амбулаторном лечении, госпитализированы 196 тысяч.