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Роспотребнадзор признал непригодным для купания последнее неопасное озеро в Петербурге

фото ЗакС политика Роспотребнадзор признал непригодным для купания последнее неопасное озеро в Петербурге

Управление Роспотребнадзора по Петербургу признало непригодным для купания Верхнее Суздальское озеро в Озерках, которое до этого было единственным прошедшим проверку водоемом в городе.

Специалисты ведомства к 5 августа отобрали 264 пробы воды и оказалось, что все водные акватории Петербурга не соответствуют санитарным требованиям. Под запрет попали пляжи Финского залива ("Кронштадтский" Кронштадтский район; "Комаровский", "Ласковый", "Чудный", "Золотой", "Детский", "Дубковский", "Сестрорецкий", "Белые ночи"), озеро Разлив (пляжи "Офицерский", "Белая гора", "Северный", "Зеленая Гора", "Новый"), Ольгинский водоем, Колонистский пруд, озеро Безымянное в Красном селе, река Ижора (пляжи "Взрослый", "Детский").

Теперь Роспотребнадзор не рекомендует купаться в зонах рекреации, распложенных в черте города. Ведомство предупреждает, что есть риск заразиться острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

29 июля Роспотребнадзор признал Верхнее Суздальское озеро пригодным для купания. Таковым оно считалось в итоге лишь неделю.

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