Чечина заявила об отсутствии претензий у ЦИКа к Горизбиркому

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 5 августа заявила, что у Центризбиркома нет никаких конкретных претензий к работе ГИК.

- На мой взгляд, претензии могут быть основаны только на конкретных, подтверждённых фактах, ни в коей мере не на той информации, которая имеется в социальных сетях, например. Конкретных претензий к городской избирательной комиссии и к компетентности ее членов не поступало от Центральной избирательной комиссии, - заявила Чечина.

Она отметила, что ранее ЦИК предъявлял претензии к проведению муниципальных выборов. И сейчас жалобы есть только на эти выборы, заверила Чечина.

- Жалоб по организации и проведении выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание у нас тоже не имеется, - сказала руководитель Горизбиркома.

Напомним, ранее в ГИК свою жалобу направил депутат ЗакСа Юрий Бочков. Он обратил внимание комиссии на сбор подписей избирателей в поддержку кандидата от "Новых людей" Дмитрия Павлова.

Также в Горизбирком жалобу подавала самовыдвиженка Ирина Фатьянова. Она утверждала, что территориальный избирком не имел право аннулировать ее выдвижение.

Центральная избирательная комиссия неоднократно критиковала работу избиркома Петербурга. В частности, в июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Чечина ничего не решает. В апреле Центризбирком не устроил процесс формирования территориальных избиркомов в Петербурге. "Внятного ответа" от Чечиной на претензии услышать не удалось, заключила Памфилова.

София Саттарова