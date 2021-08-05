           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:10

Чечина заявила об отсутствии претензий у ЦИКа к Горизбиркому

фото ЗакС политика Чечина заявила об отсутствии претензий у ЦИКа к Горизбиркому

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина на пресс-конференции 5 августа заявила, что у Центризбиркома нет никаких конкретных претензий к работе ГИК. 

- На мой взгляд, претензии могут быть основаны только на конкретных, подтверждённых фактах, ни в коей мере не на той информации, которая имеется в социальных сетях, например. Конкретных претензий к городской избирательной комиссии и к компетентности ее членов не поступало от Центральной избирательной комиссии, - заявила Чечина. 

Она отметила, что ранее ЦИК предъявлял претензии к проведению муниципальных выборов. И сейчас жалобы есть только на эти выборы, заверила Чечина.

- Жалоб по организации и проведении выборов в Государственную Думу и Законодательное собрание у нас тоже не имеется, - сказала руководитель Горизбиркома. 

Напомним, ранее в ГИК свою жалобу направил депутат ЗакСа Юрий Бочков. Он обратил внимание комиссии на сбор подписей избирателей в поддержку кандидата от "Новых людей" Дмитрия Павлова. 

Также в Горизбирком жалобу подавала самовыдвиженка Ирина Фатьянова. Она утверждала, что территориальный избирком не имел право аннулировать ее выдвижение. 

Центральная избирательная комиссия неоднократно критиковала работу избиркома Петербурга. В частности, в июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Чечина ничего не решает. В апреле Центризбирком не устроил процесс формирования территориальных избиркомов в Петербурге. "Внятного ответа" от Чечиной на претензии услышать не удалось, заключила Памфилова. 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Чечина Наталья Валентиновна

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru