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ЗакС выделит еще 1,7 млн рублей на покупку прецизионного кондиционера

фото ЗакС политика ЗакС выделит еще 1,7 млн рублей на покупку прецизионного кондиционера

Законодательное собрание Петербурга 3 августа разместило на портале госзакупок извещение о проведение электронного аукциона на поставку и монтаж прецизионного кондиционера. На оборудование готовы выделить 1,7 млн рублей. Заявки принимаются до 11 августа. 

Заксобрание ищет напольный кондиционер с рециркуляцией воздуха и возможностью подключения к интернету. В документации к электронному аукциону в качестве желаемой модели указан LESSAR LSP-BXK.O.-T/ST/AS A014 1E. По данным на сайте официального дистрибьютора указано, что кондиционер представляет собой шкаф высотой 1,9 метра и массой 230 килограмм. Контракт должен быть исполнен не позднее 10 декабря 2021 года. 

Установить оборудование планируют в помещении 16-4. Отметим, контракт на поставку такого же кондиционера в именно в это помещение был заключен в мае 2021 года. Тогда победителем стало ООО "ТД Тэта", которое предложило цену в 1,2 млн рублей

Прецизионный кондиционер применяется в особых условиях, например при оборудовании серверных помещений или при наличии другого, уязвимого к температуре оборудования, вроде медицинских томографов. Он также используется в музеях и выставочных залах. 

 

Константин Леньков

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