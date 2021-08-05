Дактилоскопия для трудовых мигрантов станет обязательной в конце 2021 года

В России с 29 декабря 2021 года будет введена обязательная дактилоскопия для всех трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в страну на срок более 90 дней, передает ТАСС со ссылкой на представителей МВД.

В ведомстве пояснили, что с этой даты вступает в силу соответствующий федеральный закон. В МВД добавили, что этот же закон предусматривает государственный контроль за соблюдением обязательных требований к проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, а также за выдачей иностранным гражданам соответствующего сертификата. Также планируется ввести единый документ для иностранцев с электронным носителем.

Закон об обязательной дактилоскопии для иностранцев президент Владимир Путин подписал 1 июля. Согласно закону, иностранцы, приезжающие в РФ для работы, обязаны пройти медосвидетельствование в течение 30 дней.