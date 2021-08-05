Вице-губернатор Соколов пообещал сохранить коллектив "Метростроя"

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов встретился с руководителями и коллективом ОАО "Метрострой", о встрече рассказали представители компании.

Соколов обсудил с представителями "Метростроя" вопросы приобретения новых строительных материалов, выплаты зарплаты, контрактов и перехода сотрудников в АО "Метрострой Северной столицы". По словам работников, многие из них не владели достоверной информацией о будущем предприятия.

Соколов поручил создать рабочую группу. В нее войдут представители комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ВТБ, совета директоров "Метростроя", АО "Метрострой Северной столицы" и Дирекции транспортного строительства. Группа будет сообща работать над решением производственных вопросов, выработкой единой стратегии по информированию сотрудников о положении дел. Соколов подчеркнул, что главная задача в том, чтобы у людей была гарантированная работа и достойная зарплата, а в Петербурге продолжали строиться новые станции метро.

"Правительство города не допустит ситуации, чтобы город потерял уникальный коллектив метростроителей. Любые попытки дестабилизировать ситуацию будут жестко пресекаться", - заявил вице-губернатор.

Ранее в "Метрострое" сложилась непростая ситуация с руководством. В начале недели председатель совета директоров компании Александр Герман уведомил гендиректора Ивана Каргина о временном отстранении от работы, но гендиректор отказался оставлять свой пост. Он заявил, что оснований для этого нет.

После этого сообщалось, что замгендиректора и главный инженер "Метростроя" Алексей Старков покинул свою должность. Однако вскоре информация о его увольнении была удалена с сайта "Метростроя", а затем стало известно, что Старков стал и.о. руководителя компании.