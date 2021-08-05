ЦИК зарегистрировал федеральный список "Яблока" на выборы в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", сообщили представители ЦИК.

Весь список насчитывает 300 кандидатов. Четверо были исключены, передает "Интерфакс". Одного исключили за то, что он был привлечен к административной ответственности, у двоих нашли второе гражданство, еще один умер.

Член ЦИК Антон Лопатин подтвердил, что комиссия получила сведения о политике Андрее Пивоварове, касающиеся его аффилированности с НКО-иноагентом. Он отметил, что эта информация о политике будет отражена в данных о кандидате, в данных по федеральным спискам кандидатов от партии, в базе данных ГАС "Выборы", в сведениях, размещаемых на интернет-портале ЦИК и едином портале Госуслуг.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября, голосование продлится три дня, с 17 по 19 число включительно.