           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:21

ЦИК зарегистрировал федеральный список "Яблока" на выборы в Госдуму

фото ЗакС политика ЦИК зарегистрировал федеральный список "Яблока" на выборы в Госдуму

Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", сообщили представители ЦИК.

Весь список насчитывает 300 кандидатов. Четверо были исключены, передает "Интерфакс". Одного исключили за то, что он был привлечен к административной ответственности, у двоих нашли второе гражданство, еще один умер.

Член ЦИК Антон Лопатин подтвердил, что комиссия получила сведения о политике Андрее Пивоварове, касающиеся его аффилированности с НКО-иноагентом. Он отметил, что эта информация о политике будет отражена в данных о кандидате, в данных по федеральным спискам кандидатов от партии, в базе данных ГАС "Выборы", в сведениях, размещаемых на интернет-портале ЦИК и едином портале Госуслуг.

Выборы в Госдуму назначены на 19 сентября, голосование продлится три дня, с 17 по 19 число включительно.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости5 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru