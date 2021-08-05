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Смольный продлил до конца сентября выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами

фото ЗакС политика Смольный продлил до конца сентября выплаты медикам, работающим с ковидными пациентами

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которое продлевает сроки выплат медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19.

Сроки выплат продлены до 30 сентября. По данным Смольного, на 21 июля выплаты получили более 31 тысячи медиков на сумму свыше 2,2 млрд рублей. Деньги и в дальшем планируется выплачивать из резервного фонда. 

Также в постановлении уточняются категории получателей выплаты и конкретизируется вид учреждения, в в котором проводится лабораторная диагностика коронавируса.

Ранее уполномоченный по правам человека в Петербурга Александр Шишлов призвал Беглова разобраться с бюрократическими препятствиями для "коронавирусных" выплат. По словам омбудсмена, его аппарат получает множество жалоб от медиков на сложности с ними.

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