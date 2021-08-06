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Муниципал 9:21

Znak: Полиция возбудила дело после подрыва дымовой шашки у совета депутатов МО "Смольнинское"

фото ЗакС политика Znak: Полиция возбудила дело после подрыва дымовой шашки у совета депутатов МО "Смольнинское"

Полиция возбудила уголовное дело по факту подрыва дымовой шашки под крыльцом совета депутатов МО "Смольнинское", пишет Znak.com со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным издания, дело возбуждено по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия). По этой статье нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы. Сообщается, что следствием занимается управление МВД по Петербургу.

Вечером 4 августа у входа в здание муниципального совета перед началом заседания загорелась дымовая шашка. Из-за громкого хлопка у мундепов заложило уши, а у некоторых на пару минут пропал слух. 

Напомним, 10 августа Смольнинский районный суд рассмотрит иск прокуратуры с требованием распустить совет депутатов МО "Смольнинское" из-за того, что он на протяжении нескольких месяцев не проводил заседаний совета. Ранее с подобным иском в суд обращался глава округа Григорий Ранков.

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Ранков Григорий Михайлович 

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