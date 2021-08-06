Пятеро арестантов сбежали из ИВС в Подмосковье с помощью гаечного ключа

В подмосковной Истре пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания, сообщили в прокуратуре Подмосковья.

По словам источника "Интерфакса", сбежали Александр Мавриди, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Мавриди обвиняется в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова в 2020 году, а также в лишении свободы московского адвоката. Четверых других обвиняют в краже.

Представитель СК по Московской области Ольга Врадий рассказала, что арестанты сбежали около четырех утра, передает ТАСС. Предположительно, они вскрыли замки камер с помощью гаечного ключа.

Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.