ГИК зарегистрировал список РПСС в ЗакС минимумом голосов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 5 августа на заседании зарегистрировала список кандидатов Российской партии свободы и справедливости в депутаты Законодательного собрания, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Член Горизбиркома Олег Зацепа напомнил, что РПСС должна была предоставить в поддержку своего выдвижения подписи избирателей. Из принесённых партийцами автографов 119 оказались недостоверными - это не превышает допустимый порог брака, сказал Зацепа. Он предложил проект решения по регистрации списка кандидатов партии.

Член ГИК от КПРФ Андрей Беляков дал понять, что будет голосовать против регистрации списка РПСС. Он заявил, что выступает против участия в выборах "партий однодневок". По его словам, такие партии собираются из тех, кто потерял членство в других партиях.

⁃ Каким образом партия, не имеющая свою структуру, последователей, может собрать такое количество подписей? На мой взгляд, никак, - сказал Беляков.

Он предположил, что автографы избирателей якобы собирали на рабочих местах. Беляков сообщил, что намерен ознакомиться с документами партии. Он пообещал, что извинится перед РПСС на следующем заседании, если с бумагами партии все окажется в порядке. Его поддержала член ГИК от "Единой России" Наргис Ахадова. Она сообщила, что легитимность подписей РПСС у неё также вызывает сомнение. Ахадова заявила, что намерена присоединится к Белякову в изучении документов партии.

Шесть членов ГИК проголосовали против регистрации списка кандидатов РПСС. За проголосовали восемь человек - это минимум, который необходим для принятия решения.

Координатор избирательной кампании РПСС в Петербурге Андрей Анохин поблагодарил комиссию за то, большинство ее членов не поддались политическому давлению, которое якобы оказывается на него и его сторонников. Поблагодарил он и тех, кто голосовал против - теперь видно, кто работает против него, заявил Анохин.

Ранее часть членов Горизбиркома просила своих коллег внимательнее проверять подписи в поддержку РПСС. Ахадова тогда сообщила, что видела автографы и сомневается в их достоверности.

Напомним, Анохин сейчас является депутатом ЗакСа. В парламент на прошлых выборах он прошёл при поддержке "Единой России". Весной 2021 года Анохин вышел из партии, раскритиковав ее регионального руководителя и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова.