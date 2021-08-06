Николая Ляскина приговорили к году ограничения свободы по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы назначил год лишения свободы стороннику Алексея Навального Николаю Ляскину по "санитарному делу", сообщается в Twitter оппозиционера.

В течение года Ляскину будет запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, покидать Москву и Московскую область, посещать массовые мероприятия.

Ранее на полтора года ограничения свободы с такими же условиями была осуждена Любовь Соболь. Для Олега Навального прокуратура запросила год лишения свободы условно.

Напомним, по версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несанкционированную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.