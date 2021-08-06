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Новости 12:24

СК возбудил дело после побега пятерых арестантов из ИВС в Подмосковье

фото ЗакС политика СК возбудил дело после побега пятерых арестантов из ИВС в Подмосковье

Управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после побега пяти человек из изолятора временного содержания в Истре, сообщили в СК.

Дело возбуждено в отношении сотрудников ИВС: конкретные личности пока не установлены. По версии следствия, они помогли сбежавшим, превысив должностные полномочия. Ведется расследование по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

Ранее стало известно, что пятеро арестантов сбежали рано утром 6 августа. Среди сбежавших - Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова, четверых других подозревают в краже.

 

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