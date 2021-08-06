РКН разблокировал сайт с текстами песен Genius.com

Роскомнадзор разблокировал сайт с текстами песен Genius.com, сообщило сообщество Genius Russia во "ВКонтакте".

"На сайте больше нет "Панельки" и "Номеров"… Но зато есть сам сайт! Запрещённые тексты были удалены, а Genius разблокирован", - говорится в сообщении.

Сообщество обратило внимание, что администрация сайта пока не делала официального заявления о разблокировке ресурса. При этом в реестре РКН ранее заблокированные страницы числятся разблокированными, сайт доступен для посещения.

Genius.com оказался заблокирован 26 июля. "Роскомсвобода" отмечала, что в реестр запрещенных сайтов попали ссылки на тексты таких исполнителей, как Pharaoh, Face, Хаски, ЛСП, Amatory, FPG.