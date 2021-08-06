           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:14

Олега Навального приговорили к году условно по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Олега Навального приговорили к году условно по "санитарному делу"

Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального, брата Алексея Навального, к году лишения свободы условно по "санитарному делу", сообщил адвокат Никос Параскевов в Twitter. Такое наказание запрашивала прокуратура.

Навального признали виновным в подстрекательстве по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу заболевания людей). Ему также назначили испытательный срок в один год.

Ранее Преображенский суд огласил еще два приговора по "санитарному делу". Любовь Соболь осудили на полтора года ограничения свободы, Николая Ляскина - на год. Им обоим запретили покидать квартиры ночью, уезжать из Москвы и Подмосковья и посещать массовые мероприятия.

Напомним, по версии следствия, оппозиционеры, организовавшие несогласованную акцию 23 января в поддержку арестованного Алексея Навального, создали угрозу массового заражения граждан коронавирусом.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости6 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru