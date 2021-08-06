Экс-кандидатка Фатьянова подала жалобу в ЦИК

Бывшая кандидатка в Законодательное собрание Петербурга Ирина Фатьянова 6 августа подала жалобу в Центральную избирательную комиссию. Она не согласна с решением ТИК №18 снять ее с выборов из-за связи с деятельностью штаба Навального*, сообщила Фатьянова в своем Telegram-канале.

В своей жалобе Фатьянова просит отменить решения ТИК №18 и Горизбиркома, а также продлить срок подачи документов для регистрации минимум на двое суток. Она отметила, что на момент снятия с выборов она была лишь выдвинутым кандидатом. Этот статус, по ее мнению, не предусматривает процедуры аннулирования.

Ранее, 3 августа Санкт-Петербургская избирательная комиссия не стала отменять решение ТИК №18 об аннулировании выдвижения Фатьяновой. Комиссия сослалась на практику других регионов, где бывших сотрудников структур Навального также снимали с выборов до вступления решения Мосгорсуда о признании их экстремистскими в законную силу.

Территориальная избирательная комиссия №18 27 июля аннулировала статус Фатьяновой как кандидата на выборах. Поводом для этого стали обращения из прокуратуры и Минюста, в которых сообщалось, что она якобы возглавляет петербургский штаб Алексея Навального*, признанный экстремистской организацией.

Ирина Фатьянова, экс-координатор штаба Навального в Петербурге, шла на выборы самовыдвиженцем по 3-му избирательному округу. Для выдвижения ей необходимо было собрать более 4,4 тысяч подписей. По этому округу уже зарегистрировали другую самовыдвиженку - Марину Лыбаневу, дочь спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. По ее словам, сбор подписей дался ей очень легко.

Константин Леньков